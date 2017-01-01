20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'da dans gösterisi

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:08
Muğla'da dans gösterisi

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, Ukrayna Aenita dans ekibi ile üniversite öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu ve Gençlik Araştırma Merkezi ve Gençlik Araştırma Toplulu işbirliğinde dans ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ukrayna Aenita ekibi yöresel dans oyunlarının yanı sıra şarkılar seslendirdi. Programda, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri Zeybek Gösterisinin ardından çeşitli illere ait halk oyunları oynadı.

Öğrencilerin Türk bayrağı açıp Atatürk resminin sahnede yer alması esnasında salondakiler ayağa kalkarak bir süre alkışladı.

Ukrayna'dan getirilen ekmek, bereket getirmesi amacıyla dans ekibi tarafından MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar'a verildi.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Harmandar, Ukrayna Gençlik, Aile ve Çocuk Daire Başkanı Ludmila Dorokhina'ile Ukrayna dans ekibi sanat yönetmeni Aleksandra Tkachenko'ya çiçek ve plaket takdim etti. Dorokhina ile Tkachenko ise Harmadar'a yöresel ürünler hediye etti.

- "Sanatta birbirimize çok benziyoruz"

Rektör Prof. Dr. Harmandar, programın sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna'nın iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Harmandar, "Halk oyunları ekibimiz burada Türkiye'nin bir mozaik olduğunu ve her toplumun kardeş olduğunu anlattı. Ukrayna ekibinin gösterileri de bizim halk oyunlarımıza yakın. Biz sanatta birbirimize çok benziyoruz." dedi.

Öte yandan, Ukrayna dans ekibinin 5 gün Muğla'da kalacağı ve çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Diplomalarına yüzerek ulaştılar
YEREL

DİPLOMALARINA YÜZEREK ULAŞTILAR
&quot;Vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz&quot;
YEREL

"VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ DESTEKLİYORUZ"
İtalyan kozmetik devinden Marmaris'e özgü ürün
YEREL

İTALYAN KOZMETİK DEVİNDEN MARMARİS'E ÖZGÜ ÜRÜN
Milas'ta sokak köpeğini silahla vurdular
YEREL

MİLAS'TA SOKAK KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURDULAR
Vali Çiçek; &quot;Muğla'da bürokrasi zihniyeti değişecek&quot;
YEREL

VALİ ÇİÇEK; "MUĞLA'DA BÜROKRASİ ZİHNİYETİ DEĞİŞECEK"
Kıyıkışlacık'ta su sorunu çözülüyor
YEREL

KIYIKIŞLACIK'TA SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Büyükşehir'den Doğal Yaşam Alanlı Barınak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN DOĞAL YAŞAM ALANLI BARINAK
Yaz sezonu öncesi rüzgarı değerlendirdiler
YEREL

YAZ SEZONU ÖNCESİ RÜZGARI DEĞERLENDİRDİLER

Bodrum Belediyesi'nden TEOG Ebeveyni Olmak Semineri
YEREL

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN TEOG EBEVEYNİ OLMAK SEMİNERİ
Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfettiler
YEREL

MUĞLA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİLER
Bodrum Tanıtım TIR'ı Karadeniz'de
YEREL

BODRUM TANITIM TIR'I KARADENİZ'DE
Milas'ta yaklaşık 2 milyon lira maliyetli proje onaylandı
YEREL

MİLAS'TA YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA MALİYETLİ PROJE ONAYLANDI
Caretta careta öldürülmüş halde bulundu
YEREL

CARETTA CARETA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU
Ortaca Meslek Yüksek Okulu, ünlü aşçıları ağırladı
YEREL

ORTACA MESLEK YÜKSEK OKULU, ÜNLÜ AŞÇILARI AĞIRLADI
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

BODRUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Datça KİGDER'den ziyaret
YEREL

DATÇA KİGDER'DEN ZİYARET
Başkan Kocadon ilk seçildiği ekiple bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KOCADON İLK SEÇİLDİĞİ EKİPLE BİR ARAYA GELDİ
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Samsunlularla buluştu
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI SAMSUNLULARLA BULUŞTU
Bodrum Art sanatçılarından Başkan Kocadon'a teşekkür ziyareti
YEREL

BODRUM ART SANATÇILARINDAN BAŞKAN KOCADON'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Çalışma hayatında boyun, bel, sırt ağrıları ve ergonomi semineri
YEREL

ÇALIŞMA HAYATINDA BOYUN, BEL, SIRT AĞRILARI VE ERGONOMİ SEMİNERİ
Uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI
FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI
Muğla'da &quot;Dede-Nine-Torun buluşması&quot;
YEREL

MUĞLA'DA "DEDE-NİNE-TORUN BULUŞMASI"

Kardeşinin kazara başından vurduğu çocuk toprağa verildi
YEREL

KARDEŞİNİN KAZARA BAŞINDAN VURDUĞU ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı