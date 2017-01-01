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Niğde'deki belediye başkanına silahlı saldırı

21 Nisan 2017 Cuma, 15:36
Niğde'deki belediye başkanına silahlı saldırı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Belediye Başkanı Erdal Sarı ile 14 yaşındaki Celil Acer'in tedavileri sürüyor.

Belediye Başkanı Sarı, tedavi gördüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi (ÖHÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün, yıpranan Atatürk büstüyle ilgili çalışmaları incelemek için Cumhuriyet Meydanı'nda olduğunu söyledi.

Bu sırada yanlarına okul müdürleri ve muhtarın geldiğini anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Onlarla istişare ederken şahıs geldi. Beni öldüreceğini söyledi. O anda çekti silahını. Silah tutukluk yaptı ancak vatandaşla herhangi bir husumetimiz olmadığı için biz de bir şey yapmadık. Kişi bunu önceden tasarlamış, planlamış. Bu şahsın bizden ne bir talebi var ne bir kan davamız var ne de şahısla ilgili bir husumetimiz var. Emniyet güçlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah, şahıs yakalanınca bu olayın daha iyi aydınlanacağına inanıyorum. Şahıs, sadece 2009 yılında 2 ay belediyemizde mevsimlik işçi statüsünde çalışmış. Kesinlikle bizim belediye personelimiz değil."

Sarı, Başbakan Binali Yıldırım'ın telefonla kendisini arayarak olayla ilgili bilgi aldığını belirterek, "Sağ olsun Başbakanım Binali Yıldırım aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ben de kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Bu olayda yaralanan 14 yaşındaki Celil Acer'in durumunu da kendisine arz ettik. Tüm sağlık teşkilatı seferber oldu. Çocuğumuzun sağlığına kavuşması bizim için en büyük teselli olacak. Bizim önceliğimiz çocuğumuzun bir an önce sağlığına kavuşması. Çocuğumuzun da durumu düne göre biraz daha iyi. İyileşme emareleri gözlemlendi. Çok sevindik." şeklinde konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da Sarı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, ÖHÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Acer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Bayram Ü'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Altunhisar ilçesinde dün düzenlenen silahlı saldırıda Belediye Başkanı Erdal Sarı ile o sırada çevrede bulunan 14 yaşındaki Celil Acer yaralanmıştı.

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