Arıcıların sezon hazırlıkları başladı

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DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de arıcılık yapan üreticiler sezon hazırlıklarına başladı.

Sert geçen kışın ardından arı kovanlarına bakım yapan üreticiler, sezon içerisinde arıların daha az zarar görmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Sekreteri Cafer Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcıların kovanlarında ve kovan çevresinde bakım ve temizlik yaptıklarını belirtti.

Nisan ayının ilk haftasından itibaren sezon çalışmalarının hızlandığını aktaran Kaba, şöyle konuştu:

"Baharın gelmesi ve doğanın uyanmasıyla birlikte arıcılıkta çalışmalar başladı. Özellikle erik ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte nisan ayının sonlarına kadar arı üreticilerimiz, kovanlarında çerçeve ve kat verme işlemlerini gerçekleştirecek. Burada, dip tahtası temizliği, kat atma, üzerinde nem ve su biriken örtülerin değiştirilmesi ve çerçevelerin gerekli olması halinde değişikliliği yapılıyor. Havaların güzel gitmesiyle birlikte genellikle erik ağaçlarının üzerinde oğul arı olabiliyor. Bu arıların toplu halde kovan dışında toplanmasına oğul arı deniyor. Bu olay arıcılarımızı, gelecek sezonun iyi gideceğinin habercisi olarak sevindiriyor. Arıcılarımız bu oğul arıyı ağaç üzerinden kovan içine alıyor."

Kaba, sezon hazırlıklarının verim artışına destek verdiğini kaydederek, arıcılıkta istenilen düzeyde verim alabilmek için, her mevsim yapılması gereken işlemlere dikkat etmek gerektiğini, önemli bir bakım olan yaza çıkış bakımının da üreticiler tarafından dikkatle yapılması için gerekli uyarıları ve teknik bilgileri de birlik olarak verdiklerini vurguladı.