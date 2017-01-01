Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına uyarısı

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ANTALYA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın akşamdan itibaren rüzgar, Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde kuvvetli fırtına, Kaş-Kumluca arasında batıdan 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde (100 kilometre/saat) kuvvetli fırtına ve tam fırtına şeklinde esecek.

Kumluca-Anamur arasında ise cumartesi gece güney ve batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına ve pazar ilk saatlerden itibaren kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına etkili olacak.

Fırtına, pazar akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Denizciler ve balıkçıların, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.