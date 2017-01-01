21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına uyarısı

21 Nisan 2017 Cuma, 17:02

ANTALYA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın akşamdan itibaren rüzgar, Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde kuvvetli fırtına, Kaş-Kumluca arasında batıdan 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde (100 kilometre/saat) kuvvetli fırtına ve tam fırtına şeklinde esecek.

Kumluca-Anamur arasında ise cumartesi gece güney ve batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına ve pazar ilk saatlerden itibaren kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına etkili olacak.

Fırtına, pazar akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Denizciler ve balıkçıların, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Türk Yıldızları&quot;nın provası ilgi çekti
YEREL

"TÜRK YILDIZLARI"NIN PROVASI İLGİ ÇEKTİ
Polisin elinden kaçan zanlı, havaya ateş açılarak yakalandı
YEREL

POLİSİN ELİNDEN KAÇAN ZANLI, HAVAYA ATEŞ AÇILARAK YAKALANDI
Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu sergisi açıldı
YEREL

ULUSLARARASI GAZİPAŞA SANAT SEMPOZYUMU SERGİSİ AÇILDI
Finike'de 23 Nisan kutlamaları
YEREL

FİNİKE'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI
Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya Şehir Hastanesi müjdesi
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ANTALYA'YA ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Futbol Saha Komiserleri Derneğinin eğitim toplantısı
YEREL

FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEĞİNİN EĞİTİM TOPLANTISI
Konyaaltı'nda 23 Nisan Şenlikleri başlıyor
YEREL

KONYAALTI'NDA 23 NİSAN ŞENLİKLERİ BAŞLIYOR
Muratpaşa'da 23 Nisan Coşkusu
YEREL

MURATPAŞA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Türk yıldızları Antalya'da
YEREL

TÜRK YILDIZLARI ANTALYA'DA
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI:
Rus turistlere &quot;su takı&quot; ile karşılama
YEREL

RUS TURİSTLERE "SU TAKI" İLE KARŞILAMA
Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı
YEREL

AFRİKA-TÜRKİYE DENEYİM PAYLAŞIMI YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI:
Başkan Genç, koltuğu 6 yaşındaki Uygar'a bıraktı
YEREL

BAŞKAN GENÇ, KOLTUĞU 6 YAŞINDAKİ UYGAR'A BIRAKTI
Alanya Oba Mahallesi'nin kanalizasyon sorunu çözülüyor
YEREL

ALANYA OBA MAHALLESİ'NİN KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine 'Sosyal Kart'
YEREL

KUMLUCA'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 'SOSYAL KART'
Personel tiyatrosu büyüledi
YEREL

PERSONEL TİYATROSU BÜYÜLEDİ
Antalya Büyükşehir 23 Nisan'ı dolu dolu kutluyor
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR 23 NİSAN'I DOLU DOLU KUTLUYOR
Başkan Uysal, &quot;Makamın keyfini çıkarmaya gelmedik&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL, "MAKAMIN KEYFİNİ ÇIKARMAYA GELMEDİK"
&quot;Sosyal medya fenomenleri&quot; Antalya'da buluştu
YEREL

"SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ" ANTALYA'DA BULUŞTU
&quot;Saraydan Kız Kaçırma&quot; Operası
YEREL

"SARAYDAN KIZ KAÇIRMA" OPERASI

Dolandırıcılık zanlıları yol uygulamasında yakalandı
YEREL

DOLANDIRICILIK ZANLILARI YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI

Minik güreşçiler mindere çıktı
YEREL

MİNİK GÜREŞÇİLER MİNDERE ÇIKTI
&quot;Turkish Airlines Challenge&quot; golf turnuvası
YEREL

"TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE" GOLF TURNUVASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı