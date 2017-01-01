Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Bliznichenko (Dk. 64 Zec), Ceyhun Gülselam, Skulason, Poko (Dk. 70 İlhan Depe), Tanase, Seleznov (Dk. 88 Yatabare)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau (Dk. 38 Bozhikov), Sadiku, Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Abdullah Durak), Adem Büyük, Koita (Dk. 46 Eduok)
Sarı kartlar: Dk. 2 Barış Başdaş, Dk. 34 Papp, Dk. 90 Tanase (Kardemir Karabükspor), Dk. 40 Pavelka (Kasımpaşa)
KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç 0-0 sona erdi.
55. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka'nın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Castro, kaleci Ahmet Şahin'le karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
75. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında sol çaprazda topla buluşan Seleznov, ceza alanına girer girmez vurdu. Kaleci Ramazan Köse, topu güçlükle kornere çeldi.
78. dakikada Kasımpaşa'da Adem Büyük, sağ kanatta boş olan Popov'a topu verdi. Bu oyuncu sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Popov'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
79. dakikada Kardemir Karabükspor'da Seleznov sağ çaprazda topu önüne aldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı direk dibinde kontrol etti.
90. dakikada Kasımpaşa'nın atağında Eduok, sol kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.