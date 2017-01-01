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Atletizm: İznik Ultra Maratonu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 03:36


BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "İznik Ultra Maratonu", 140 kilometrelik koşuyla başladı.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20 ülkeden bine yakın sporcunun katıldığı organizasyonun en uzun parkuru olan koşunun startı ilçe merkezinde İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun tarafından verildi.

İznik Ultra Maratonu ile başlayan yarışlar, bugün koşulacak 50 kilometrelik İznik Dağ Maratonu, 90 kilometrelik Orhangazi Ultra Maratonu, 15 kilometrelik Derbent patika koşuları ile sürecek. Etkinlik, yarın 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ve ödül töreninin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Minik Adımlar Koşusu ile sona erecek. Ultra parkurları yüzde 80 toprak yollarda koşulacak.

Maratona katılan yarışmacılar Ayasofya Orhan Camii, Hacı Özbek Camii, Yeşil Cami, İznik Müzesi, Lefke Kapı, Dikilitaş, tarihi su kemerleri gibi birçok tarihi eserin bulunduğu bölgelerden geçerek adeta tarihin içinde bir yolculuğa çıkacak.

Macera Akademisi-Race Setter tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesinin destekleriyle adeta bir koşu festivali olan İznik Ultra Maratonu, birçok özel sektör kuruluşunun iş birliğiyle düzenleniyor. İlk kez 2012 yılında 87 yarışmacıyla gerçekleştirilen İznik Ultra Maratonu, katılımcı sayısı bakımından 5 yılda 10 kat büyüdü.

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