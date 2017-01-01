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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:58
Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 üniversite öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük'e gelen Bora Genco Gençer'in (21) yönetimindeki 67 AB 823 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarparak tel örgüleri aştı ve karşı şeride geçerek durdu.

Kazada, sürücüyle otomobildeki Ergün Erdem (20), Tuğba Çil (20) ve Merve Çil (22) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, üniversite öğrencisi oldukları belirtilen yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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