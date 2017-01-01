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KARABÜK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Artık giderek bütün şehirlerde, belediye başkanlıklarında kültürel değerlerimize sahip çıkma, onları koruma, kollama, restorasyonlarını gerçekleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda çok önemli bir bilinç oluştu." dedi.

Safranbolu Belediyesinin ev sahipliğinde "Miras, Çocuklar ve Turizm" temasıyla gerçekleştirilen 8. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri Konferansı devam ediyor.

Konferansta konuşan Ceylan, Safranbolu'nun Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu'nun (OWHC) çok eski bir üyesi olduğunu söyledi.

Safranbolu'da ve Türkiye'de korumacılık, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunun giderek daha fazla önem kazandığını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, hükümetimiz, hükümet üyelerimiz, Türkiye'de kültürel mirasın korunması, kollanması konusunda azami önem ve destek vermekteler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 3 ay önce 'Şehircilik Şurası'nı gerçekleştirdik, Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki talimatları çok önemliydi. Yeni bir şehircilik anlayışını ülkemizde hakim kılmak, yaygınlaştırmak adına onun talimatları, yönlendirmeleri çok önemliydi. Artık giderek bütün şehirlerde, belediye başkanlıklarında kültürel değerlerimize sahip çıkma, onları koruma, kollama, restorasyonlarını gerçekleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda çok önemli bir bilinç oluştu."

Özellikle taşınmaz kültür varlıklarının korunup restore edilmesi konusunda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere diğer kurumların vatandaşa destek verdiğini aktaran Ceylan, bakanlık olarak yeni politikanın kimlikli ve kişilikli şehirleri inşa etmek olduğunu vurguladı.

Ceylan, "Yöresel tarihi mirasa ve kültüre sahip olan, kültürel değerleri içinde barındıran, geçmişten gelen değerleri koruyan bir mimari anlayışla şehirleri inşa etmek üzerine kimlikli ve kişilikli şehirleri inşa etme projemiz söz konusudur. O anlamda ülkemizde bu olguyu gerçekleştirmek üzere elimizden gelen desteği, gayreti göstermekteyiz." diye konuştu.

- "Çocuklar artık ölmesin istiyoruz"

"Miras, Çocuklar ve Turizm" temasının çok anlamlı olduğunu vurgulayan Ceylan, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, bayramın barışa vesile olmasını diledi.

Mehmet Ceylan, "Çocuklar artık ölmesin istiyoruz. Suriye'deki vahşeti, kimyasal gazlarla ölen çocukları gördükçe doğrusu hepimizin içi sızlıyor. Televizyonlara bakamaz hale geldik. Bu tür vahşetlerin de dünyamızda son bulmasını diliyorum." dedi.

- "Ne kadar çok turist gelirse o kadar büyük bir tehlike var"

Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu Genel Sekreteri Denis Ricard da Safranbolu'nun uzun yılardır büyük bir adanmışlıkla çocuklara yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu'nun küresel örgüt haline geldiğini, 8 bölgesel sekretaryası ve 300 üye şehri bulunduğunu anlatan Ricard, şöyle devam etti:

"Turizm elbette çok olumlu bir şey ve tek bir belediye başkanı yoktur ki, şehrine gelen turist sayısını azaltsın. Turizm 'para' demektir ama maalesef bazen turizm 'yaban' turizmi ise mirası yok edebilir. Bir şehir dünya mirası olarak anıldığında, kültür şehri olduğu için bu listeye giriyor ve çok turist geliyor. Ne kadar çok turist gelirse o kadar büyük bir tehlike var aslında. Turist geldi mi restoranlar da geliyor ve yerel kültür ile alakası olmuyor."

Bir şehrin dünya miras listesine alındığını, ardından pizzalar, hamburgerler geldiğini belirten Ricard, dünya miras şehirleri listesine alınma sebebinin kaybolmadığını ama dünyevi bir kültürün geldiğini aktardı.

Ricard, çok ihtiyatlı olunması gerektiğine vurgu yaparak, "Turist sayısını azaltmak isteyecek bir belediye başkanı yoktur ama bunu kanalize etmeliyiz. Belirli bir perspektiften bakıp bütün açılımları ile düşünmeliyiz, 'olumlu ve olumsuz mu?' diye karar vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Mustafa Yaşar Güneş de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den çok sayıda varlık bulunduğunu anımsattı.

Bu mirasın en iyi şekilde korunması, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini dile getiren Güneş, dünya mirasının korunması açısından çok ciddi eğitim faaliyetleri yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Tataristan'ın Bolgar şehri ile Safranbolu arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Protokolü Bolgar Belediye Başkanı Kamil Nugaev ile Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy imzaladı.

İmza töreninden sonra Ceylan, Ricard, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak ve diğer katılımcılar Dünya Miras Şehirleri Sergisi, Dünya Miras Şehirleri Çocukları Resim Sergisi ve Safranbolu Özel Eller Resim Sergisi'ni gezdi.