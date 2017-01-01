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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:32
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Milletin kararını kabul etmeyenlere cevabımız milletin sandıkta verdiği cevaptır. Millet hangi kararı veriyorsa, en güzel ve doğru karar onların kararıdır." dedi.

Çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, iş dünyasının 16 Nisan'da güçlü Türkiye için güçlü "evetler" verdiğini ve hepsine teşekkürlerini ettiğini belirtti.

Halk oylamasının, tarihi bir kırılma noktası olduğunu, ayaklarındaki prangaların çözüldüğü tarih olacağını anlatan Çalık, bunun ilk sinyallerini ilk andan itibaren görmeye başladıklarını aktardı.

Özellikle dolarda düşüşlerin yaşanmaya başladığını ifade eden Çalık, şunları söyledi:

"Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi ve istikrar bizim için en önemli hedef dedik. Siyasi istikrarın ekonomik istikrarı beraberinde getirdiğini, 15 yıl boyunca gördük. Büyüme rakamlarımız, 2016 yılında yaşamış olduğumuz darbe girişimlerine rağmen birçok terör örgütünün saldırısına rağmen Türkiye'nin ne kadar güçlendiğini gösteren en önemli göstergelerdir. Bundan sonraki büyüme rakamlarının artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır."

İstikrarın, güvenin arttığı yeni bir Türkiye'yi inşa etmeye başladıklarını dile getiren Çalık, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte güçlü ülkenin güçlü lideri ve yatırımcılarıyla birlikte emin adımlarla ilerleyeceklerini dile getirdi.

Evet ve hayır oylarını veren tüm vatandaşların hepsinin kendileri için çok önemli olduğunu, tüm Türkiye'yi ayrım yapmaksızın kucaklayacaklarını anlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Biz birbirimize sıkı sarılırsak, Türkiye olarak ortak değer ve hedeflerimizde birleşirsek dünyanın bütün egemen güçlerine beraber ve güçlü bir duruş sergileyeceğiz. Milletin kararını kabul etmeyenlere cevabımız milletin sandıkta verdiği cevaptır. Millet hangi kararı veriyorsa, en güzel ve doğru karar onların kararıdır. Milletin kararlarına saygı duyduğumuzu, güçlü Türkiye'nin inşasında beraber hareket edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, iş dünyası olarak bundan sonraki süreçte ekonominin kalkınması için yoğun gayret göstereceklerini söyledi.

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