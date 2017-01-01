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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:32
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Manşet atanların, manşet atarak Türkiye'yi yönetmeye çalışanların, ayar vermeye çalışanların bu ülkede artık borusu ötmüyor." dedi.

Kılıç, partisinin Asarcık, Vezirköprü ve Havza ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Havza ilçesinde partisi ile aynı binadaki CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etmek isteyen Kılıç, üzerinde "Kapı açık" yazılı kapının zilini çaldı. Bir süre bekledikten sonra kapının açılmaması üzerine Kılıç, "Kapı, duvar olmuş, kimse yok." ifadelerini kullandı.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Kılıç, yaptığı konuşmada, Türk milletinin 16 Nisan'da kararını verdiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yapılan itirazı reddettiğine işaret eden Kılıç, "YSK'nın resmi açıklamasını bekliyoruz ama biz durmadan yolumuza devam ediyoruz. Halk oylamasının hemen ardından Meclis'te OHAL'in 3 ay daha uzatılma kararı alındı. Neden? Çünkü FETÖ terör örgütü ile diğer terör örgütleriyle mücadele kararlı şekilde devam edecektir. Onun için elimizde bazı enstrümanlar, bazı yetkiler var, onları kullanmak için. Yoksa milletin gündelik hayatı içinde herhangi olağanüstü bir durum yok ama devletin kendisine ilan ettiği olağanüstü hal ile bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin milletin ve devletin gelecek yürüyüşünde halkı ile yürümeye devam edeceğini dile getiren Kılıç, "Sandık bitti, seçim kampanyaları bitti, haydi oturalım." demediklerini, çalışmayı sürdürdüklerini anlattı.

- "Bugüne kadar AK Parti, her seçim sonucunda bunları alıp analiz etmiştir"

"AK Parti'de öz eleştiri yapması gerekir.' diyenlere şunu söylüyorum: Biz kendi işimizi kendimiz yapıyoruz, siz kendi işinize bakın." diyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar AK Parti, her seçim sonucunda bunları alıp analiz etmiştir. Neleri iyi yapmışız, neleri doğru yapmışız, neleri daha doğru yapabiliriz, nerede farklı bir yöntem yapmalıyız, nerede eksiğimiz oldu... Biz bu analizleri yapıyoruz. Kendi içimizdeki işi sizin önümüzde tartışacak veya sizin önünüzde yapacak değiliz. Bunun kurulları vardır, gerekli yerleri vardır, biz kendi içimizde yaparız. Dolayısıyla bizi eleştirmeye çalışanlar, 'Öz eleştiri yap' diyenler önce gitsin, kendilerine öz eleştiri yapsınlar. 'Yüzde 50 evet, yüzde 48 hayır' diyenlere şunu söylüyorum: Yüzde 51,5 evet ama biz tüm Türkiye'de ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın hukukunu korumak, onlara hizmet etmek için buradayız. Biz zaten bunun bilincindeyiz, asıl siz yüzde 51,5'in ne dediğini iyi anlayın. Ben size bu cevabı veriyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, AK Parti'nin Türk milletinin hizmetkarı olduğunu vurgulayarak, "Farklı şeyler yazıp çizenlerin sadece kendi hayatlarıyla ilişkili olduğu, başka şeyleri dikkate almadıklarını hepimiz tarihte gördük. Manşet atanların, manşet atarak Türkiye'yi yönetmeye çalışanların, ayar vermeye çalışanların bu ülkede artık borusu ötmüyor. Bu ülkede millet egemenliği var. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir, bu kadar. Biz bunu söyledik, bununla ilgili sistem değişikliğine gittik. Elhamdülillah, milletimiz bu konuda destek verdi, şimdi işimiz daha çok çalışmaktır." diye konuştu.

Ziyaretlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel de katıldı.

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