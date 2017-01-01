BGC'nin "Gazetecilik Başarı Ödülleri"

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BURSA (AA) - Bursa Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) ''Gazetecilik Başarı Ödülleri''ni kazananlar belli oldu.

BGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılki yarışmada, BGC'nin Basın Kültür Sarayı'ndaki merkezinde yapılan jüri toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. 163 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik jüri, toplam 16 başarı ve 18 mansiyon ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Yarışmada, AA muhabirleri de ödüle layık görüldü.

Vedat Yücebaş, "Erhan Tamiş Spor Haberi" kategorisinde "Dört Dörtlük Değil Dokuz Sekizlik Futbol Takımı" haberiyle başarı ve "Spor Fotoğrafı" kategorisinde "Torunu Yaşındaki Rakipleriyle Yarıştılar" fotoğrafıyla mansiyon, Sergen Sezgin "Yunus Hakan Güler Genel Fotoğrafı" kategorisinde "Bursa'da Ramazan" adlı fotoğrafıyla başarı, Uğur Ulu da "Televizyon Görüntü" kategorisinde "Açlıktan Yürüyemeyen At" görüntüsüyle mansiyon ödülü kazandı.

Ödüller, törenle sahiplerine verilecek.