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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

22 Nisan 2017 Cumartesi, 22:57

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Milli iradeye, sandıktan çıkan sonuca ne diyor, 'Kabul etmiyorum'. Sen milli iradeyi kabul etmezsen, milleti kabul etmezsen, millet de seni kabul etmez." dedi.

Kılıç, halk oylamasının ardından AK Parti Vezirköprü, Ladik ve Atakum ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Atakum'daki ziyaretinde, Türkiye'nin halk oylamasında "evet" dediğini hatırlatan Kılıç, "Dolayısıyla orada şu çıktı, burada bu çıktı, onları biz kendi aramızda inceleriz ve sebebine bakarız. Biz her seçimden sonra yapıyoruz. Bugüne mahsus bir şey değil. Atakum'da 'hayır' çıktığı için muhalefetten olup da sevinenler varmış. Boşu boşuna sevinmesinler, biz ilk baştan itibaren ne dedik? Sonuç ne olursa olsun, sandıktan ne çıkarsa çıksın 'Başımızın üstüne' dedik. Biz tüm vatandaşlarımızın sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Ona göre hizmetimizi yapıyoruz dedik. Ama hiçbir zaman da bu sözlerimizden caymadık." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kılıç, "Anamuhalefet partisinin genel başkanı ne diyor? Yedi kere kaybetti, 8 oldu, böyle giderse 9'u görecek. Gider mi, gitmez mi? Onu göreceğiz. Bir de ne diyor, 'Biz bu sonucu kabul etmiyoruz'. Mantaliteye bak, milli iradeye sandıktan çıkan sonuca ne diyor, 'Kabul etmiyorum'. Sen milli iradeyi kabul etmezsen, milleti kabul etmezsen, millet de seni kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmetlere ve çalışmalara aynı şekilde devam edeceklerini ifade eden Bakan Kılıç, "Ben inanıyorum ki, 2019'da yapılacak ilk seçimde biz Atakum'da yine galip geleceğiz, yine birinci parti geleceğiz inşallah. Kimler neden farklı noktada oy kullanmış bunları bulup çözeceğiz. Biz adil olanlardanız, milletin bize ne söylediğini bilenlerdeniz. Biz millete kafa tutanlardan olmadık. Milleti denize dökmeye çalışanlardan da olmadık. Adam ne diyor, 'Evetçileri denize dökeceğim'. Hadi gel bakalım. Hadi Atakum sahilinden Samsun'a çıkmaya çalış bakayım, ne oluyor." ifadesini kullandı.

Milleti sokağa çağıranlar olduğuna dikkat çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Sokağa çağıranlar birleşme noktasında Samsun'da Atakum'u gösteriyor. Kusura bakmayın, memlekette huzursuzluğa hiç kimse izin vermez. Herkes evinde. Seçimden sonuç çıkmıştır, YSK karanını açıklamıştır, itirazlardan ret çıkmıştır. Öyle 'Seçimde, sandıkta istediğim gibi olmadı, böyle oldu' diye hiçbir şey yok. Kamu düzenini hiç kimse bozmaya kalkmasın. Bunu Atakum'dan söylüyorum. Biz birlik içinde hep beraber geleceğe koşacağız."

Kılıç'ın programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel de katıldı.

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