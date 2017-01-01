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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

23 Nisan 2017 Pazar, 10:35

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu olması, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güney yönlerden saatte 70-100 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Erzincan'da 15, Tunceli'de 11, Iğdır'da 9, Erzurum'da 7, Ağrı'da 3, Ardahan'da sıfır, ve Kars'ta sıfırın altında 2 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 29, Tunceli'de 25, Erzincan'da 22, Ağrı'da 20, Kars ve Ardahan'da 19 ve Erzurum'da 18 derece olması bekleniyor.

Yetkililer bölgede beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, karayolu ve havayolu ulaşımında aksama gibi muhtemel durumlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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