Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Çınar, İsmail Şencan, Erdem Bayık

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Custodio, Vaz Te, Özer Hurmacı, Cikalleshi

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, İsmail Konuk, Aziz Behich, Sercan Yıldırım, Merter Yüce, Jorquera, John (Dk. 36 Deniz Yılmaz) , Batalla, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 13 Batalla (Bursaspor), Dk. 14 Olcan Adın, Dk. 21 Mustafa Yumlu, Dk. 24 Cikalleshi, Dk. 28 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)

Sarı kart: Dk. 38 Jorquera (Bursaspor)





MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, Bursaspor karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Bursaspor öne geçti. Jorquera'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Batalla'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Bursaspor'un üstünlüğü sadece 1 dakika sürdü. 14. dakikada sağ kanattan Cikalleshi'nin pasıyla topla ceza alanında bir süre ilerleyen Olcan Adın, çapraz pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Bu dakikada Olcan Adın'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Kubilay'a da çarpan topla buluşan Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

24. dakikada Akhisar Belediyespor farkı ikiye çıkardı. Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Harun'un uzaklaştırmak istediği topla buluşan Özer Hurmacı, meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, top bir kez daha ağlara gitti: 3-1.

28. dakikada kaleci Lukac'ın gönderdiği topla rakip yarı sahada buluşan Vaz Te, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1.

36. dakikada gelişen Bursaspor atağında top ağlarla buluşmasına rağmen Batalla'nın ofsaytta olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Akhisar Belediyespor, ilk yarıyı 4-1 galip bitirdi.