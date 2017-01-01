Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar

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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

Doğu Anadolu'da etkili olan ve özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar, Ardahan il merkezinde bazı kamu kurumlarının ve binaların dış kaplamasına zarar verdi, çatıları uçurdu.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait bazı binalar ile Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının dış cephe kaplamasının büyük bir bölümünün rüzgar sebebiyle söküldüğü kentte, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte şiddetli rüzgarın etkili olduğunu ve öğleden sonra etkisini artırdığını belirtti. Özefe, çok ciddi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Özefe, zarar gören kamu kuruluşlarının onarılacağını ifade ederek, "Şükür şimdilik çok ciddi bir sorun yok. Zarar gören Sağlık Müdürlüğü hizmet binasına zararın daha fazla büyümemesi için hemen müdahale edilecek. İnşallah sorun olmadan atlatılır." dedi.

- Erzurum

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Erzurum'da da bazı binaların çatıları uçtu, bazı aydınlatma direkleri ile ağaçlar da devrildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların meydana gelebilecek çatı uçmasına, ağaç ve direk devrilmesine, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmasını istedi.