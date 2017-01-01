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23 Nisan'da farkındalık için pedal çevirdiler

23 Nisan 2017 Pazar, 15:43

KARABÜK (AA) - Karabük Bisiklet Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla "Trafikte Biz de Varız" etkinliği düzenlendi.

Karabük Kent Meydanı'ndan başlayan etkinliğe yaklaşık 100 bisikletli katılırken, etkinlik Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Karabük Bisiklet Derneği Başkanı Emre Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Karabük'te bisiklete binilebileceği ve Safranbolu ilçesine bisikletle gidilebileceğini gösterdiklerini ifade eden Yılmaz, "Karabük'te bisiklet kullanımının artması ve insanların daha çok bisiklete binmeleri için bu derneği kurduk. İnşallah daha çok kişiyi aramızda görmek istiyoruz. Katılım umduğumuzdan daha fazlaydı. Bu şartlardaki havada kimsenin gelmeyeceğini düşünüyordum ama herkes geldi, çok mutluyum." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri de etkinliğe davet ettiklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Onlar da sağ olsunlar bütün arkadaşlarını davet etmişler. Bisikletin daha çok gençlere yönelik olduğu düşünülüyor ama her yaştan insan var aramızda. İnşallah bütün Karabük halkını bisiklete binerken görürüz. Eskiden biniliyormuş. Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kurulduğu ilk zamanlarda KARDEMİR'in bisiklet takımı varmış. Şu anda yok, inşallah bizim vesilemizle kurarlar."

Dernek üyesi Kenan Aydoğdu da etkinliğin güzel bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Etkinliğin amacının Karabük'te bisikletlinin de bu yolları kullanma hakkı olduğunu, kanunla tanındığını anlatmak olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Bisiklet bir eğlence aracı olduğu gibi aynı zamanda spor ve ulaşım aracı. Birçok amaç için kullanılıyor. Sağlık ve ulaşım için önemli bir araç." ifadelerine yer verdi.

Etkinlik sonunda bisiklet sürücülerine pizza ikram edildi.

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