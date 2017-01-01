Mersin'deki fırtına

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MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle biri ölümle sonuçlanan 45 olay yaşandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bugün saatteki hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtınanın meydana geldiği hatırlatıldı.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olaylara bir an önce müdahale etmek ve süreci en etkin şekilde yönetmek için Valilik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) yetkililerinin katılımıyla kriz masası oluşturulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte biri ölümle sonuçlanan toplam 45 vaka yaşanmış, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda üzerine ağaç devrilen 28 yaşındaki Meryem Toprak isimli vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Ağaç devrilmeleri, ev, iş yeri ve araçlarda yaşanan hasarlar ile elektrik kablolarında meydana gelen kopmalar gibi nedenlerle yaşanan diğer olaylara ilgili birimler tarafından anında müdahale edilmiştir."

Ekiplerin olası olaylara karşı hazır edildiği aktarılan açıklamada, "Yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi 101 araç 215 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 15 araç 30 personel, TEDAŞ İl Müdürlüğü 44 araç 117 personel ile meydana gelen olaylara müdahale etmekte, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı 1 adet arama-kurtarma gemisi, 3 adet karakol botu, 1 dalgıç timi ve karada kurtarma ekibiyle, İl Jandarma Komutanlığı ise 23 araç 61 personel ile hazırda beklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamda ayrıca, Valilik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan çağrılar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiği de vurgulandı.