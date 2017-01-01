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Kardemir Karabükspor'da Gaziantepspor mesaisi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:41


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 28 Nisan Cuma günü deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan taktik maçla sona erdi.

Sakatlığı devam eden Kerim Zengin, antrenmanda takımdan ayrı koştu.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantepspor ile oynayacakları maçın her iki takım için de önemli olduğunu, rakipleri karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

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