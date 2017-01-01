25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

25 Nisan 2017 Salı, 05:10
Konya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şuayip Çınar'ın (25) kullandığı 42 DNM 07 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Sille Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü Çınar ile aynı araçta bulunan Mehmet Emin Toslak (23) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Toslak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Çınar'ın ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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