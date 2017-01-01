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Niğde'de FETÖ/PDY davası

25 Nisan 2017 Salı, 12:40

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Ömer Halis Demir Üniversitesi akademik personeline yönelik davada, tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Musa S, Ömer Faruk S. ve Muhsin T. ile avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.

Muhsin T. savunmasında, Bank Asya'da hesabının olduğunu ancak hiç kullanmadığını belirtti.

Kayseri'de ev almak için kooperatife üye olduğunu, bankadaki hesabı bu nedenle açtığını anlatan Muhsin T, "Daha sonra evdeki hakkımı sattım. Bu yüzden hesabı hiç kullanmadım. 2013 yılında kızımın dershanesindeki bir öğretmen, kurban bağışında bulunmamızı istemiş. Biz de eşimin hakkını yurt dışında Afrika'da kesilmesi için bağışta bulunduk. Ben, yurt dışına hiç çıkmadım. Bu yapının toplantılarında hiç bulunmadım. Telefonumdan iş adamlarıyla sohbet mesajları çıktı. Bu mesajların FETÖ toplantılarıyla alakası yok. Bu toplantılarda Mevlana'nın mesnevisini okuyor, dua ediyorduk." ifadelerini kullandı.

Öğretim görevlisi sanık Ömer Faruk S. de zaman zaman yurt dışına görevli gittiğini vurgulayarak, bu gezilerde FETÖ'ye ait hiçbir şey yapmadıklarını, toplantı düzenlemediklerini ve suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Ömer Faruk S. de suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, Muhsin T. ve Ömer Faruk S'nin tahliyelerine, Musa S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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