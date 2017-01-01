Kırklareli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumu personeli 20 sanık katıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, salon çevresinde geniş güvenlik önemi aldı. Tutuklu sanıklar, duruşma salonuna ceza infaz kurumu ring araçlarıyla getirildi.

Sanık yakınları, duruşma salonunun önünde kurulan kontrol noktasında üst araması yapıldıktan sonra salona alındı.

- ''17-25 Aralık sürecinden sonra hiçbir dini faaliyette bulunmadım''

Görevinden ihraç edilen tutuklu sanıklardan Hasan Uzun, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İlk maaşını FETÖ'ye vermediğini savunan Uzun, hiç kimseye para aktarmadığını belirtti.

Uzun, 17-25 Aralık sürecinden önce bir kaç kez arkadaşlarıyla birlikte sohbetlere katıldığını anlatarak, ''Bu sohbetlerin FETÖ ile bir ilgisi yoktu. Sohbetlerde Kur'an-ı Kerim okuyup çay içerdik. Devlet büyüklerimizin açıklamalarının ardından kesinlikle bir araya gelmedik. 17-25 Aralık sürecinden sonra hiçbir dini faaliyette bulunmadım. Herkesle bağlarımı kopardım. Çok korkmuştum.'' diye konuştu.

Cezaevinin sözde il imamı olarak adlandırılan Onur Eci'nin kendisinden öğrencilere yardım amacıyla para istediğini ifade eden Uzun, maddi durumunun kötü olması nedeniyle hiç para vermediğini kaydetti.

Uzun, gözaltına alınmasının ardından ev aramasında ''Efendi hazretleri'' başlıklı nota ilişkin, ''Bu not kağıdı Nakşibendi tarikatına aittir. O dönemde oraya gidiyordum. Kağıda, gördüğüm rüyaları yazdım. Orada bahsedilen hoca efendi de odur.'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin ''Emniyet ve savcılıktaki ifadenle şu anki savunmada farklılıklar gözüküyor, bu konu hakkında ne diyeceksiniz?'' sorusu üzerine Uzun, ''Emniyette baskı altında titreye titreye, korkarak, savcılıkta ise psikolojim bozuk olarak ifade verdim.'' dedi.

Uzun'un savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

