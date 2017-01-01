HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:

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ADIYAMAN (AA) - HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, ''İnşallah siyaset kurumu referandumdan çıkan bu sonucun gereğini yerine getirir, memleketin ilerlemesi noktasında hayra çevirir.'' dedi.

Yavuz, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, referandumun millete ve memlekete hayırlı olmasını dileyerek, sandıktan çıkan tercihin çok iyi okunmasını istedi.

Yavuz, "İnşallah siyaset kurumu referandumdan çıkan bu sonucun gereğini yerine getirir, memleketin ilerlemesi noktasında hayra çevirir. Burada çıkarılacak en önemli mesajlardan biri şudur, referandum öncesinde AK Parti ile MHP birlikteliği istenilen neticeyi vermediği ortaya çıktı. Referandumun sonucunu belirleyen Kürt halkının oyları oldu.'' ifadesini kullandı.

Çözüm sürecinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli gerçek muhatabın Kürt halkı olduğunu söylediğini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

''Bu konuda siyaset yapanlara özellikle HDP’ye bir tercih bırakılmalı, kendisini masanın hangi tarafına ait görüyorsa o tarafa geçmelidir. Böyle bir uygulama içerisine girilirse o zaman geniş bir yelpazede herkesin katılımıyla birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu mesele çözülür. Kürt halkı, esasen 7 Haziran seçimlerinden sonra sokağa inin çağrılarına itibar etmeyerek duruşunu net bir şekilde sergilemiştir. Kürt halkının bir talebi var, huzur istiyor. Kürt halkı barış içerisinde, kardeşlik içerisinde kendi kültürel haklarını talep ediyor. Bu talep son derece masumdur, insanidir. referandumdan sonra oraya çıkan tabloda aslında bunu okumayı gerektiriyor.''

Yavuz, bölgede güvenlikçi bir konsept, yada savaş dilinin çok fazla fayda etmediği referandum sonuçlarına yansıdığına işaret etti. Yavuz, şunları kaydetti:

''Biz HÜDA- PAR olarak bu meselenin daha fazla istismar edilmesine, birilerinin bu mesele üzerinden bu coğrafyayı karıştırmasına ve birilerinin palazlanmasına meydan vermeden bu işin gerçekçi bir şekilde nihai ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.''

