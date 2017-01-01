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1 Mayıs'ta Erzurum'a davet

25 Nisan 2017 Salı, 14:06
1 Mayıs'ta Erzurum'a davet

ERZURUM (AA) - Hak-İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü etkinlikleri için geldiği Erzurum'da vatandaşları İstasyon Meydanı'na davet etti.

Arslan, sendika üyeleriyle Erzurum'un en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşa karanfil dağıttı.

Konfederasyon olarak, 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Gününü bu yıl Erzurum'da kutlayacaklarını ifade eden Arslan, vatandaşları 1 Mayıs Pazartesi günü İstasyon Meydanı'ndaki etkinliğe çağırdı.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Arslan, 1 Mayıs'ı halaylarla, bayram havasında kutlayacaklarını söyledi.

Daha sonra etkinliğin yapılacağı İstasyon Meydanı'nda incelemelerde bulunan Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonu olarak 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü ile ilgili hazırlıkları yapmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için Erzurum'a geldiğini belirtti.

Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşa karanfil dağıtarak 1 Mayıs daveti yaptıklarını anlatan Arslan, "Hak-İş olarak her yıl 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü'nü farklı bir ilde kutlayarak hem o ile 1 Mayıs'ı güzel bir şekilde anlatmak, tanıtmak hem o ildeki emekçilerle dayanışma içerisinde olmak hem de İstanbul Taksim tartışmalarını artık Türkiye'nin gündeminden kaldırmak adına kutlamaları yapıyoruz. Bu yıl Erzurum il başkanı Erol Aksakal ve ekibinin talebi ve Hak-İş yönetim kurulunun kararı ile 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü'nü Erzurum'da kutlayacağız." diye konuştu.

Arslan, 131 yaşındaki 1 Mayıs'ı aslına uygun şekilde ülke genelinde kutlamak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1 Mayıs'ı gerginliklerden uzak, ideolojik kaygılardan uzak, çatışmalardan uzak, polisle işçilerin, işçi gibi görünen bir kısım marjinal grupların çatışmasından uzak farklı bir 1 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan etmek için mücadele ediyoruz. Her yıl bunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu sene de Erzurum'da halaylarla, türkülerle, şarkılarla, mehterimizle, ciritimizle, yörenin bir kısım özellikleriyle coşkulu bir şekilde 1 Mayıs'ı bu alanda kutlayacağız. Gündemimiz yoğun, sorunlarımız var. Emekçilerin sorunları var, taşeron sorunları var, geçici mevsimlik işçilerin sorunları var, işsizlik sorunumuz, kayıtdışı sorunumuz, kıdem tazminatı sorunumuz... Pek çok benzer sorunumuz var."

Türkiye'nin de terör, uluslararası ilişkiler ve göç gibi birçok sorunu olduğunu ifade eden Arslan, Hak-İş'in bu sorunları konuşacağını, taleplerini haykıracağını söyledi.

Hak-İş'in bu meydandan birlik mesajı vereceğini dile getiren Arslan, şunları ifade etti:

"Hak-İş olarak bu sorumluluğumuzda bize büyük destek veren Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Erzurum'da büyük bir ilgi var. Artarak devam edeceğini görüyoruz. Erzurum'a yakışan bir 1 Mayıs'ı Türkiye'ye, dünyaya armağan edeceğiz. Her gün TOMA'lardan su fışkırtıldığı, copların konuştuğu, çatışmaların olduğu, lastiklerin yakıldığı, sokakların savaş alanına döndürüldüğü dönemlerde artık Türkiye'nin 1 Mayıs'ı normalleştirmesi gerekiyordu, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. 1 Mayıs'ta Erzurum'da tarihi bir günü yaşayacağız. Türkiye'ye güzel bir 1 Mayıs'ı buradan armağan edeceğiz."

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