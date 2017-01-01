Niğde'de 3 esnafa "ByLock"tan gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 3 esnaf gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanan esnafa operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişi gözaltına alındı.
Adreslerinde arama yapılan zanlıların Emniyetteki işlemleri devam ediyor.