GÜNCELLEME - Kars'ta terör saldırısı

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma özel harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur bölgesi arasında yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, Madur bölgesinde araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Şehit askerlerin, terör örgütüne yönelik operasyon için Erzurum'dan Kars'a giden uzman çavuşlar olduğu belirtildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayın ardından sıcak temas sağlandığı belirtilen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon sürüyor.