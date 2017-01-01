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Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ/PDY davası

25 Nisan 2017 Salı, 17:19

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu tutuklu sanıklar Ümit Erkan U, Sefa G, Ahmet Ali K, Ömer C, Fikret Ö, Harun D, Erol P, Durmuş T. ile tutuksuz yargılanan A.G, F.B, Y.T, S.Y, İ.Ö.U. ve A.B. ile sanık avukatları hazır bulundu.

Sivas Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ali Feyzullah Ş. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Daha önce ifadesi alınan tutuksuz sanık F.T. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada başka bir suçtan tutuklu olan Fatih Ü. tanık olarak dinlendi. Daha sonra mahkeme heyeti, A.G dışında sanıkların hepsinin Bank Asya hesabı olduğunu açıkladı.

Tutuklu sanık Ömer C, FETÖ ile ilgili hiçbir hiyerarşik yapı içerisinde bulunmadığını, sohbetine katılmadığını iddia ederek, "Telefonumda ByLock çıkmasıyla ilgili bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Türk adaletine güveniyorum ve adaletin yerini bulacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sanık Ümit Erkan U. da yaklaşık 13 yıldır Sağlık-Sen üyesi olduğunu dile getirerek, "Cemaatin sendikalarına üye olmadım. Hatta doçent olamamamın bir sebebi de bu cemaat yapısıdır. ByLock hiç kullanmadım ve Bank Asya'ya hiçbir amaç için para yatırmadım." dedi.

Diğer sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 5 Temmuz'a ertelendi.

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari sanıklar V.T. ve R.B'nin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

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