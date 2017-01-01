Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ali Bağde, Hakkı Demiralay
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, İkbal Merve Albayrak, Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Nuran İnce)
Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Roussaux, Ksniya (Bihter Dumanoğlu, Gizem Giraygil, Dilara Bilge)
Setler: 25-13, 20-25, 25-16, 25-17
Süre: 104 dakika (23, 27, 28, 26)
BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı üçüncü maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Seriyi 2-1 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, beşincilik için Çanakkale Belediyespor ile karşılaşacak.
Beşiktaş ise Halkbank'a karşı yedincilik için mücadelesi verecek.