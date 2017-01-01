Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

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ANTALYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 45 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Antalya'da 17, Muğla'da 6, Isparta'da 17, Burdur'da 5 olmak üzere 45 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının örgütün eğitim kurumlarında öğretmen olduğu ve örgüt içinde "imamlık" yaptığı, bazılarının da "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.