26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:16
GÜNCELLEME - Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde ile gözaltına alınan sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan adliyeye sevk edildi.

Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ihbarı aldı.

Villada yapılan aramada, uyuşturucu yapmak için düzenek, paketlenmiş halde 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler, villada bulunan sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan'ı (45) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Erdoğan, ifade işlemleri için Marmaris Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Selim Erdoğan, adliyeye sevk edildi.

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