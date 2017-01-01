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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:45

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri, Sağlık Müdürlüğü, Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Fakültesi personeline yönelik Malatya merkezli, Ankara ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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