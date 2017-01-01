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Samsun'daki trafik kazası

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:10

SİNOP (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin cenazesi Sinop'un Ayancık ilçesinde defnedildi.

Samsun'dan yakınları tarafından alınarak karayoluyla Ayancık'a getirilen üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın'ın cenazesi, Yalı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından Taşkın'ın tabutu, vatandaşların omuzlarında Yalı Camisi avlusuna taşındı. Yürüyüş sırasında bazı gruplar slogan attı.

Taşkın'ın babası Emin ve annesi Şefika Taşkın, başsağlığı dileklerini kabul etti. Anne Taşkın, ayakta durmakta güçlük çektiği için cenazeye tekerlekli sandalyede katıldı.

Üniversite öğrencisinin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Taşkın'ın yakınları ve arkadaşları, Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Dikmen Belediye Başkanı Saim İstanbullu ile vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında, Şebnem Vergili idaresindeki 06 FF 7855 plakalı otomobil, Emre Bağcı'nın kullandığı 55 EB 017 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın'a çarpıp kafeye girmişti. Kazada Taşkın yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.


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