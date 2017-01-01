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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de hudut karakollarına saldırıya misliyle karşılık verildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:14

MARDİN (AA) - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu bölgeden, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 3 hudut karakoluna havan saldırısı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki Akdoğan, Haznedar ile Karatepe Hudut Karakollarına, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Dırbesiye bölgesinden havan saldırısı yapıldı.

Saldırıda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Askerler, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, havan tespit radarıyla saldırının geldiği yerin belirlenmesinin ardından Suriye topraklarından yapılan havan saldırılarına misliyle karşılık verdi.

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