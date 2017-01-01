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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kayıp kişinin cesedi ırmakta bulundu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 23:18
Kayıp kişinin cesedi ırmakta bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat şehir içi köprüsü altında ırmakta bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köprünün 30 metre ilerisinde teknelerin bağlandığı yerde suda erkek cesediyle karşılaştı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ırmaktan çıkartılan cesedin, 9 gündür kayıp olan İlhan Uzun'a ait (25) olabileceği ihtimali üzerine Uzun’un ailesi olay yerine çağrıldı.

Babası Mehmet Uzun ve bir arkadaşı tarafından elbiseleri ile ayakkabısından teşhis edilen Uzun’un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bir otelde çalıştığı öğrenilen Uzun'dan 17 Nisan sabahından bu yana haber alınamadığı belirtildi. Uzun'un ailesinin Kahramanmaraş'tan gelerek polise kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

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