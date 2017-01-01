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Akdamar Adası çiçeklere büründü

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:54

VAN (AA) - Van'da yerli ile yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

Gevaş ilçesi sınırları içinde yer alan ve Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi, kış mevsiminde karla kaplı örtüsü, ilkbaharda ise Van Gölü ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası, çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerin hafızasına kazınıyor.

Ada üzerindeki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan güzellik, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.

Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşen Akdamar Adası ile üzerindeki tarihi kilise, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Eşsiz güzelliği görüntülemek için adayı ziyaret eden fotoğrafçılar, adadaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtarak ölümsüzleştiriyor.

- Gelin ile damadın ada keyfi

İstanbul’da yaşayan ve Bitlis'e düğün için gelen çift, fotoğraf çektirdikleri adada mutluluklarını pekiştirdi.

Damat İlhan Çetin, hayatlarının en önemli kararını verdiklerini ve bu kararı ölümsüzleştirmek için Akdamar Adası'nı seçtiklerini söyledi.

Tarihi dokunun badem ağaçlarıyla birleşmesi sonucu çok güzel fotoğraflar çektirdiklerini anlatan Çetin, "Akdamar Adası'nı ve üzerinde bulunan tarihi dokuyu hep duyardık. Düğün fotoğraflarını çekmek için Van’a geldik. Buranın bu kadar güzel bu kadar muhteşem olduğunu tahmin bile edemezdim." dedi.

Gelin Ayfer Keskin ise televizyonlarda bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini hep gördüklerini, düğün fotoğraflarını burada çektirdikleri için kendisini çok şanslı hissettiğini kaydetti.

- Fotoğrafçılar ilgi gösteriyor

Bölgeyi görüntülemek için adaya gelen fotoğrafçı Semih Soycan ise kendisini adeta açık hava stüdyosunda bulduğunu dile getirdi.

Özellikle nisan ve mayıs aylarında bölgeye çok sayıda fotoğrafçının geldiğini aktaran Soycan, "Yeni çiftler inanılmaz bir atmosferde, hayatlarının dönüm noktası olan evliliklerine atıkları bu adımı Akdamar Adası'nda ölümsüzleştiriyorlar. Sadece gelin damat değil il dışından gelen fotoğrafçılar, sanatçılar, yerli ve yabancı turistler Van’a geldiklerinde ilk burayı ziyaret ediyorlar." diye konuştu.

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