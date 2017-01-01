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Suriye'ye insani yardım

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:59

KİLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfının (TDV) iş birliği ile düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, Yozgat Müftülüğü tarafından temin edilen 7 tır un, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

İç savaş nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin iş birliğiyle başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası devam ediyor.

Kampanyaya destek veren Yozgat Müftülüğü tarafından temin edilen yardımlar, Kilis Müftülüğünün koordinesinde Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan, tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledilerek sınır ötesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyanın büyük bir gayretle sürdürüldüğünü belirtti.

Gelen yardımların, duyarlılığın güzel bir örneği olduğunu dile getiren Karatepe, şunları kaydetti:

"Bu hayra öncülük eden başta Yozgat Müftülüğümüz ve Diyanet Vakfımızın tüm birimlerine gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çağrılarımıza kulak veren muhtaçlara ilgisiz kalmadıkları için çok mutlu olduk. Allah, bu hayırları şu güzel ülkemizin huzuruna vesile eylesin."

Karatepe, yardım kampanyansın hayırseverlerin destekleriyle sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

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