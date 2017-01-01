Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,100-1,117 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık Buğdaylar
|1,046
|1,046
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,100
|1,117
|Ekmeklik diğer buğday
|0,970
|1,262
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,960
|1,164
|ARPALAR
|Yemlik arpalar
|1,087
|1,103
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,900
|0,907
|BAKLİYAT
|Fasulye
|2,800
|3,354