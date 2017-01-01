27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'da şüpheli ölüm

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:36

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytin ağaçlarına tarımsal ilaç atarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eldirek Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarını ilaçlayan Elyaz Eskici (56) fenalaşınca yakınları tarafından Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede durumu daha da ağırlaşan Eskici, yoğun bakım servisine alındı. Eskici, yapıla müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Üç çocuk babası Eskici'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Eskici'nin, tarımsal ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Ağaçları ilaçlarken zehirlenip hayatını kaybetti
YEREL

AĞAÇLARI İLAÇLARKEN ZEHİRLENİP HAYATINI KAYBETTİ
Muğla'da dolandırıcılık iddiası
YEREL

MUĞLA'DA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu
YEREL

KADIN MUHTARLAR BODRUM'DA BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Milas'ın ilk uluslararası balık festivali
YEREL

MİLAS'IN İLK ULUSLARARASI BALIK FESTİVALİ
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Kars'ta
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI KARS'TA
Bosna Hersek heyeti Bodrum'da
YEREL

BOSNA HERSEK HEYETİ BODRUM'DA
Ortakent Yahşi'de bahar festivali
YEREL

ORTAKENT YAHŞİ'DE BAHAR FESTİVALİ
Bodrum'un gönüllü turizm elçileri
YEREL

BODRUM'UN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ
Çalış Plajı kumsalı traktörle temizleniyor
YEREL

ÇALIŞ PLAJI KUMSALI TRAKTÖRLE TEMİZLENİYOR
Başkan Karaçelik, pazarcıların sorunlarını dinledi
YEREL

BAŞKAN KARAÇELİK, PAZARCILARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Ortaca'nın şampiyon gençlerine baklava dopingi
YEREL

ORTACA'NIN ŞAMPİYON GENÇLERİNE BAKLAVA DOPİNGİ
Ukrayna'dan Dalaman'a gelen ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
YEREL

UKRAYNA'DAN DALAMAN'A GELEN İLK TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Muğla Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneğinden Fransız siyaset bilimciye tepki
YEREL

MUĞLA FİKR-İ ASIM FİKİR VE DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN FRANSIZ SİYASET BİLİMCİYE TEPKİ
İkinci el eşyalar hayvanlar için mama ve ilaç oluyor
YEREL

İKİNCİ EL EŞYALAR HAYVANLAR İÇİN MAMA VE İLAÇ OLUYOR
Muğla'da 45 FETÖ'cü polis açığa alındı
YEREL

MUĞLA'DA 45 FETÖ'CÜ POLİS AÇIĞA ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Kosova ve Bosna Hersek heyetinin Bodrum ziyareti
YEREL

KOSOVA VE BOSNA HERSEK HEYETİNİN BODRUM ZİYARETİ

Muğla'da terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası
YEREL

MUĞLA'DA TERÖR PROPAGANDASI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET İDDİASI
Muğla ve Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

MUĞLA VE BALIKESİR'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
GÜNCELLEME -Oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı
YEREL

GÜNCELLEME -OYUNCU SELİM ERDOĞAN TUTUKLANDI
MUSKİ'den zararlı gazlara karşı güvenlik önlemi
YEREL

MUSKİ'DEN ZARARLI GAZLARA KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası