Muğla'da şüpheli ölüm

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytin ağaçlarına tarımsal ilaç atarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eldirek Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarını ilaçlayan Elyaz Eskici (56) fenalaşınca yakınları tarafından Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede durumu daha da ağırlaşan Eskici, yoğun bakım servisine alındı. Eskici, yapıla müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Üç çocuk babası Eskici'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Eskici'nin, tarımsal ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.