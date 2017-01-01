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Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı

28 Nisan 2017 Cuma, 13:27

ANTALYA (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, yaklaşık 20 milyar dolar seviyesindeki Türkiye-Afrika ticaret hacminin daha da artırılacağını belirterek, "Afrika'yı sadece bir pazar olmanın ötesinde, tarımsal üretimde sağlanacak artışla küresel gıda güvencesinin de önemli bir merkezi olarak görüyoruz." dedi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu devam ediyor.

Forum kapsamında düzenlenen "Tarıma Dayalı Sanayi" oturumda konuşan Menlik, federasyonlarının 26 üye derneği ile Türkiye gıda sektörünün yetkin temsilcisi konumundaki bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Gıda sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin, iç tüketimin yanı sıra başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere çeşitli coğrafyalardaki pazarlara istenilen nitelikte, kaliteli ürünler sunduğuna dikkati çeken Menlik, küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliğinin önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.

Menlik, dünyada kullanılabilir su kaynaklarının giderek azaldığını, Afrika kıtası başta olmak üzere farklı coğrafyalarda kuraklık ve aşırı hava olaylarının giderek sıklaştığını anlattı.

- "El Nino'dan 60 milyon insan etkilendi"

Geçen yıl El Nino nedeniyle ortaya çıkan kuraklığın neden olduğu gıda kıtlığından, üçte ikisi Doğu ve Güney Afrika'da olmak üzere 60 milyon insanın etkilendiğini belirten Menlik, iklim değişikliğinin sadece tarımda ihtiyaç duyulan su kaynaklarının yok olmasına değil, kirlilik ve başka etkenlerle tarım arazilerinde toprak bozulmalarına da yol açtığını söyledi.

BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında açlık ve yoksulluğu bitirmek, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarını gidermek de olduğunu hatırlatan Menlik, ulaşılması güç olsa da dünyanın bu hedeflerden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Raporlara göre, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirten Menlik, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyası, iklim değişikliğinin ortaya koyduğu tehlikenin farkında. Türk İş Dünyasının İklim Değişikliğine Yanıtı Projesi sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 74'ü iklim değişikliğini stratejilerinin bir parçası haline getiriyor, yüzde 67'si operasyonlardan kaynaklanan çevresel etkilerini yönetmeyi, su ve enerji tüketimleri ile atık maddelerin azaltılmasını amaçlıyor. Bu noktada, küresel gıda sanayinin üretim modelini sürdürülebilirlik üzerine inşa etme yaklaşımının, Türkiye gıda ve içecek sanayinde de karşılık bulduğunu görüyoruz."

Menlik, gıda sektörünün Afrika'ya bakışının tarımın, dolayısıyla gıda üretiminin iklim değişikliğiyle karşı karşıya kaldığı sorunların, küresel gıda güvencesinin sağlanmasını giderek daha fazla zora soktuğunu dile getirdi.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler konusunda atılacak adımların, kıtanın sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına işaret eden Menlik, "Dünyanın gözü, sahip olduğu bakir topraklarla tarımsal üretim için önemli bir alternatif yaratan Afrika kıtasına çevrilmiş durumda. Bugün 54 ülke, 1 milyar 100 milyona yakın nüfustan oluşan, yıllık 2,2 trilyon dolarlık gayrisafi hasılaya sahip, her yıl ortalama yüzde 5,6 oranında büyüyen Afrika'da, tarım ve gıda sanayisine yapılan yatırımların azlığı dikkat çekmektedir." dedi.

Menlik, Türkiye'nin coğrafi konum itibarıyla Afrika'da tarım ve kırsal kalkınma için iş birliği yapılabilecek ülkelerin başında geldiğini söyledi. Menlik, "Türkiye ile tarım ve gıda alanlarında atılacak adımlar, yaklaşık 20 milyar dolar seviyesindeki Türkiye-Afrika ticaret hacminin daha da artırılmasını sağlayacaktır. Afrika'yı sadece bir pazar olmanın ötesinde, tarımsal üretimde sağlanacak artışla küresel gıda güvencesinin de önemli bir merkezi olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "FETÖ'nün karargahı yurt dışındaki okullar"

Türkiye Maarif Vakfı Afrika Daire Başkanı Tuncay Çilesiz de Afrika'da eğitime başladıkları beş ülkenin Somali, Gine, Nijer, Sudan ve Kongo Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Toplam 31 okul, 16 bina, 15 öğrenci yurdu ve 3 binin üzerinde öğrenci olduğuna dikkati çeken Çilesiz, 15 Temmuz'daki darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün karargahının yurt dışındaki okullar olduğuna dikkati çekti.

Afrika Birliği Kırsal Ekonomi ve Tarım Direktörü Godfrey Baiigwa ise Malabo Bildirisi'nin uygulanmasına yönelik birliğin 2017-2020 iş planı hakkında bilgi vererek, iş planının uygulanmasında işbirliklerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

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