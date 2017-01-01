28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli'de 2 el yapımı patlayıcı bulundu

28 Nisan 2017 Cuma, 18:39

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Yeni Mahalle bölgesinde 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bugün ilimiz merkez Yeni Mahalle bölgesinde, Tunceli Belediyesi temizlik işçileri tarafından boş arazide yapılan temizlik çalışmaları esnasında, kullanılmayan atıl vaziyette küvet altına saklanmış 2 adet el yapımı patlayıcı madde ve 1 adet toplumsal olaylarda kullanılan 'smoke' olarak adlandırılan gaz kapsülü bulunmuştur. Yapılan ihbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri intikal ettirilmiştir. Gerekli çevre güvenliği alınmasına müteakip, bahse konu malzemeler üzerinde uzman ekiplerce gerekli incelemeler yapılması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır."

İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
YEREL

TUNCELİ'DE 5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tunceli'deki terör operasyonları
YEREL

TUNCELİ'DEKİ TERÖR OPERASYONLARI
GÜNCELLEME - Tunceli'de çatışma
YEREL

GÜNCELLEME - TUNCELİ'DE ÇATIŞMA
Tunceli'deki terör operasyonu
YEREL

TUNCELİ'DEKİ TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...