Basketbol: Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Şampiyonası

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YALOVA (AA) - Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde düzenlenen Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası başladı.

Atatürk Spor Salonu ile 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 8 takım katıldı. Takımların dörderli 2 gruba ayrıldığı organizasyonda Türkiye'den Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), Rusya'dan BasKI Neva Star ve BKIS Nevsky Alliance, İsrail'den Beit-Halochem Haifa ve Ilan Ramat Gan, İspanya'dan Fundacion Grupo Norte ve ADM Econy Gran Canaria ile Fransa'dan Hornets Le Cannet takımları mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk gününde, A Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden YOSK, Rus rakibi BasKI Neva Star ile karşılaştı. YOSK, rakibini 69-54 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Fundacion Grupo Norte, Beit-Halochem Haifa'yı 71-58 ile geçti.

B Grubu'nda ise günün ilk seansında Ilan Ramat Gan, BKIS Nevsky Alliance'yi 72-59 yendi. Diğer mücadelede de Hornets Le Cannet, ADM Econy Gran Canaria'yı 66-48 mağlup etti.

Akşam seansında ise A Grubu'nda YOSK, Fundacion Grupo Norte'ye 79-72 yenildi. BasKI Neva Star da Beit-Halochem Haifa'yı 70-45 mağlup edip turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

B Grubu'nda günün ikinci seansında ADM Econy Gran Canaria, Ilan Ramat Gan'ı 73-66'lık skorla geçti. Hornets Le Cannet ise BKIS Nevsky Alliance'yi 70-38 yenerek günü tamamladı.

Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'na yarın yapılacak maçlarla devam edecek.