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Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:07

BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğince (OİB), Ekonomi Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen, "6. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması", 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

OİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Yerleşkesi'nde yapılacak etkinlikte, geleceğe ışık tutacak yeni fikir ve tasarımlara toplamda 120 bin lira para ödülü verilecek. Dereceye giren iki proje sahibine yurt dışında burslu eğitim imkanının yanı sıra İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek programına girme imkanı da tanınacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek "otonom araç sistemleri", "yapay zeka" konulu panellerde, sektördeki yeni iş modelleri ve trendler paylaşılacak. Dünyaca ünlü fütürist Rudy De Waele ile fütürist Ufuk Tarhan tarafından konferanslar verilecek.

- "İTÜ Çekirdek ile iş birliği"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, İTÜ Çekirdek ile yapılan iş birliğiyle yarışmada ortaya çıkan projelerin geliştirilerek, sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

OİB olarak bu iş birliğiyle girişimcilere, danışmanlıktan prototiplemeye, laboratuvar çalışmalarından patent sürecine ve sanayi buluşmasına kadar birçok imkan sunduklarını bildiren Sabuncu, şunları kaydetti:

"Bu sayede girişimciler, 250 bin lirası OİB tarafından karşılanan toplam 1 milyon liralık İTÜ Çekirdek ödülünü kazanma fırsatına sahip oluyor. Hem de kuluçkaya yatacak projelerini geliştirip olgunlaştırarak, sanayiye aktarma fırsatı buluyor. Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv sektörünün, temelden yetişecek inovatif teknolojilerle önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi en önemli hedefimiz. OİB olarak gerçekleştirdiğimiz yarışmalardaki başarımız, İTÜ Çekirdek'in girişimcilere sunduğu değerle bir kat daha arttı. Son iki yılda İTÜ Çekirdek'te kuluçkaya alınarak desteklenen girişimcilerden 6'sı şu anda yatırım aldı, müşterileri var ve sanayiye değer katmaya başladı."

İTÜ ARI Teknokent Üst Yöneticisi Kenan Çolpan da yüzlerce girişimcinin yetişmesine olanak tanıyan İTÜ Çekirdek ile bu yıl 5 milyon lira değerinde ödül ve yatırım imkanı sağladıklarını vurgulayarak, "Bu yıl OİB ile 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 'otomotiv teknolojisi' özel kategorisiyle Türkiye'nin otomotiv alanında çok daha güçlü bir ülke olma hedefine destek oluyoruz. Önümüzdeki 10 sene içinde otomotiv sektörünün elektrik, elektronik, yazılım ve enerji üzerine odaklanarak gelişmesi bekleniyor. Bu yönde yerli teknolojiler üretmek, otomotiv alanında fark yaratmanın ve gelişimin anahtarı olacak." ifadelerini kulandı.


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