30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te bıçaklı saldıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti

30 Nisan 2017 Pazar, 00:05

SİİRT (AA) - Siirt'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında Nurhayat Beytekin (18) kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Beytekin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaklaşık 20 kez bıçaklandığı belirlenen Beytekin'in cenazesi, morga kaldırıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Siirt TSO Başkanı Kuzu, &quot;Coğrafi işaretleri için çalışmaları sürdüreceğiz&quot;
YEREL

SİİRT TSO BAŞKANI KUZU, "COĞRAFİ İŞARETLERİ İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEĞİZ"
Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SİİRT'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukları
ŞİPŞAK

BABASINA HİÇ ÇEKMEMİŞ!

1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 JLO sınırları zorladı
  • 4 Duş pozu olay oldu