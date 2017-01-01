30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

30 Nisan 2017 Pazar, 03:26
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan bir kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Abdülreşit Caddesi Karagöl Sokak'taki bir iş yerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdullah, Zekai, Ali Murat ve Mustafa Güner av tüfeğiyle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullah Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Zekai, Ali Murat ve Mustafa Güner, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Zekai ve Ali Murat Güner'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı haber alıp kavganın yaşandığı yere gelen Güner ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında Abdullah Güner'in cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden plakası alınamayan bir araçla kaçan iki şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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