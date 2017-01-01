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2. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları

30 Nisan 2017 Pazar, 14:44


MUĞLA (AA) - Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen, 2. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı.

"Caretta carettalarla yüzüyorum" temasıyla düzenlenen yarışa, erkek ve kadınlarda farklı yaş kategorilerinde 6 ülkeden 444 sporcu katıldı. Sporcular 60 tekne ile Dalyan kanalından İztuzu Plajı'na ulaştı. 2 bin 140 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışta, yaşları 13 ila 90 arasında değişen katılımcılar birinci olmak için kulaç attı.

Yarışmalarda 8 hakem görev alırken, yüzücülerin can güvenliği için 7 motorlu tekne ile 3 de tur teknesi hazır bekletildi. Plajda jandarma ekipleri, denizde de deniz polisi botlarla, dalgıç polisler de deniz altında tedbir aldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Sahil Güvenlik ekipleri de hazır bekletildi.

Organizasyonda genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda ise Nilay Erkol birinci oldu.

Yarışlara katılan 88 yaşındaki Levent Aksüt ise yarışmacılar ve seyircilerden büyük ilgi gördü.


- Muğla Valisi Çiçek


Yarışları izleyen Muğla Valisi Amir Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm açısından kriz olarak adlandırılan dönemin fırsata çevrilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Dalyan İztuzu Plajı'nda nisan ayında bile yüzme yarışlarının yapıldığını vurgulayan Çiçek, "Dünyaca meşhur İztuzu Plajı aynı zamanda Dalyan, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman turizm destinasyonunda önemli bir yerdir. Bu yarışları burada düzenlememizin nedeni caretta carettaların üreme alanı olan İztuzu Plajı'nda insanlara güzel algılar oluşturmak. Bu sporlarla birlikte bölgedeki birliği, doğa ile insan sevgisiyle kaynaştırmayı sağlıyoruz. Turizmi canlandırmak istiyoruz. Sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda da tarihi ve doğasıyla da turizmi sadece 6 ay değil 12 aya yaymak istiyoruz." dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş de öncelikle bölge turizmini 12 aya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu tür organizasyonların bölge turizmine büyük katkı sağladığını vurgulayan Karakuş, "17 otelde boş yer yok. Çarşıda da büyük bir hareketlilik göze çarpıyor. Üç gün de olsa ölü sezonda böyle bir hareketlilik turizmcimize hem moral oluyor hem de sezonun uzamasını sağlıyor. Bu tür organizasyonlara MUTSO olarak sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Önemli olan nihai hedefimize ulaşmak. Bu hedef de 12 ay turizm yapılabilen bir Muğla oluşturmak." diye konuştu.


- Engel tanımadı


Erkekler genel klasman birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü engelli sporcusu Uğurcan Özer, yarışlara ikinci defa katıldığını belirtti.

Gelecek yıl da yarışlara katılmayı istediğini anlatan Özer, "Yarış çok güzeldi. Çok eğlendim gerçekten. Caretta carettalarla birlikte yüzmek çok güzeldi. Birkaç tanesine rastladım. Onlar çok hızlılar ve çok güzeller. İnşallah bir daha bu yarışa katılmayı düşünüyorum. Geçen yıl da katılmıştım. Daha çok eğlendim. Önümüzdeki yıl da katılmayı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar genel klasman birincisi milli yüzücü 18 yaşındaki Nilay Erkal ise normalde 14-18 yaş kategorisinde yüzdüğünü, bugün ise genel klasmanda hem kadınlar hem de erkekler değerlendirmesinde birinci olduğunu dile getirdi.

Yarışlara ikinci defa katıldığını ve geçen sene de birinci olduğunu hatırlatan Erkal, "Çok güzel bir organizasyon. Milli bir yüzücüyüm ama Dalyan'ın tanıtımı açısından bu yarışa katılmaya önem veriyorum. Benim için antrenman gibi oluyor hem de caretta carettalarla birlikte yüzmek çok güzel. Geçen sene hiç görememiştim. Bu sene 4-5 tane gördüm. O yüzden çok güzeldi." diye konuştu.

Erkal, en büyük hedefinin 2020 Olimpiyatları olduğunu sözlerine ekledi.

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