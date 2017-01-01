30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da ''Bahar ve Emek'' şenliği

30 Nisan 2017 Pazar, 19:09
Hatay'da ''Bahar ve Emek'' şenliği

HATAY (AA) - Hatay'da Defne Belediyesi tarafından ''Bahar ve Emek'' şenliği düzenlendi.

Harbiye Mahallesi'nde yenilenen Hidro Park'ın açılışıyla başlayan etkinlikte, vatandaşlara geleneksel yemek hrisi ikram edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, yerel gruplar müzik dinletisi sundu.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, burada yaptığı konuşmada, şenliğin Defne halkına hayırlı olmasını diledi.

Hidro Park'ın 1954 yılında kurulduğunu belirten Yaman, "Parkımız ve içindeki havuzumuz bakımsız olduğu için buraya gelmek istemiyordunuz. Yoğun çalışmalar neticesinde sizlerin hizmetine sunuldu. Burası sizin eviniz, evinize baktığınız gibi sizler de buraya bakacaksınız." dedi.

Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İLGİLİ HABERLER
İHH Dörtyol'da 80 yetim çocuğu sevindirdi
YEREL

İHH DÖRTYOL'DA 80 YETİM ÇOCUĞU SEVİNDİRDİ
Şehit polis için şehadetinin yıl dönümünde mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT POLİS İÇİN ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MEVLİT OKUTULDU
İHH'dan Suriye'ye sağlık desteği
YEREL

İHH'DAN SURİYE'YE SAĞLIK DESTEĞİ
Hatay'da yetim çocuklara kıyafet yardımı
YEREL

HATAY'DA YETİM ÇOCUKLARA KIYAFET YARDIMI
Suriyelilerin Kardeşlik Futbol Ligi'nde &quot;Hedef Akademi&quot; şampiyon
YEREL

SURİYELİLERİN KARDEŞLİK FUTBOL LİGİ'NDE "HEDEF AKADEMİ" ŞAMPİYON
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
&quot;Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi&quot; çalıştayı
YEREL

"TARİHİ ESERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ" ÇALIŞTAYI
Hatay'da &quot;tarihi eserler çalıştayı&quot;
YEREL

HATAY'DA "TARİHİ ESERLER ÇALIŞTAYI"
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli...
  • 4 O an kare kare görüntülendi!