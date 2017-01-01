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KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sabri Yalım Parkı'nda toplanan bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Anıtpark'a yürüdü.

Burada konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mayıs'ı bayram havasında kutlamaya devam edeceklerini söyledi.

Barışın ve kardeşliğin olmadığı yerde işçilerin bölüneceğini aktaran Hürriyet, beraber, kardeş ve yoldaş olmaya ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Yürüyüşe katılan diğer grup sözcüleri de günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından gruptakilerden bazıları halay çekti.

- 1977'te hayatını kaybeden Özkürkçü anıldı

Gebze Kent Meydanı'nda da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Bu arada, Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybeden Hikmet Özkürkçü, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Eğitim-Sen Karamürsel Şubesince düzenlenen törene, Özkürkçü'nün oğlu Bülent Özkürkçü, Eğitim-Sen Karamürsel Şube Başkanı Mehmet Demirer ile öğretmenler katıldı.

Özkürkçü, burada yaptığı konuşmada, olayların üzerinden yıllar geçmesine rağmen faillerinin ortaya çıkarılamadığını ifade ederek, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Demirer de Özkürkçü'yü mezarı başında saygıyla andıklarını kaydetti. Törene katılanlar, Özkürkçü'nün mezarına karanfil bırakıp, dua okudu.

- Bolu

Bolu'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, Kent Meydanı'nda belirlenen alanda bir araya geldi.

Etkinliğin yapılacağı alan ve çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Burada etkinliği katılan sivil toplum örgütleri ve sendika üyeleri, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Öte yandan, etkinliğin yapıldığı alan çevresinde Bolu Belediyesi temizlik işçileri çevre temizliği yaptı.

Belediye temizlik işçisi 53 yaşındaki Aynur Aykut, kendilerine her gün bayram olduğunu ifade ederek, çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

- Düzce

Düzce'de, belediye önünde toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleriyle siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu yaklaşık 150 kişilik grup, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından grup adına açıklama yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Düzce İl Temsilcisi Hüseyin Arslan, işçi sınıfının mücadelesinin yüz yılı aşkın süredir devam ettiğini söyledi.

Bugünün uluslararası işçi sınıfı tarafından birlik ve mücadele günü olarak kutlandığını aktaran Arslan, "İşsizliğe, yoksulluğa, hukuksuzluğa, baskılara, emperyalizme, taşeronlaştırmaya, güvencesiz ve esnek çalıştırmaya karşı eşit, özgür ve insanca bir yaşam istiyoruz. Bütün işçiler ve emekçiler temel hakları ve ekonomik talepleri için birleştiğinde daha adil ve özgür bir dünya kuracağımız bilinciyle 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından meydanda toplanan katılımcılar halay çekti.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte, KESK, DİSK, CHP Düzce İl Teşkilatı, Eğitim-Sen İl Temsilciliği üyeleri de yer aldı.

- Bartın

Bartın'da sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya geldi. Buradan ellerinde döviz ve afişlerle sloganlar atan gruptakiler, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Emniyet ekiplerince tek tek aranarak meydana alınan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde slogan atarak meydana giriş yaptı.

Burada Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, insanca yaşamak isteyen milyonlar olarak demokrasi, özgürlük, eşitlik ve laiklik özlemlerini ülkenin dört bir yanında alanlarda haykırdıklarını söyledi.

Öte yandan, yürüyüş sırasında Hükümet Caddesi'ndeki yol yapımında çalışan işçiler, ilginç görüntü oluşturdu.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli sendikalara bağlı işçilerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlandı.

Kutlama programı kapsamında Zonguldak Garı yakınlarında toplanan işçiler, sendika yöneticileri, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum örgütleri kortej oluşturarak Madenci Anıtı'na yürüdü.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak ve Türkiye olarak zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi.

Demirci, barış içerisinde yaşayabilmenin ve kardeşliği güçlendirmenin tek yolunun demokrasinin tüm kurumlarının yanı sıra kurallarıyla işletilmesi olduğunu ifade etti.

Kentteki kutlamalarda binin üzerinde polis görev yaptı. Miting alanının yanı sıra çevredeki binaların çatılarında da polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yürüyüşe katılan madenciler, baretleriyle Türk bayrağının yanı sıra ellerinde ekmek taşıdı.

Konuşmaların ardından sanatçı Edip Akbayram konser verdi.