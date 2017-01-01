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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

02 Mayıs 2017 Salı, 11:06
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Bostan'ın kullandığı 48 YL 499 plakalı otomobil, Muğla-Aydın karayolu Bozarmut Kavşağı'nda, Mehmet Ferah idaresindeki 48 S 5179 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Recep Erdinç, Seda Madan, Aysun Şahin, Mehmet Eralt ve Nail Akman yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Bostan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından otomobilin ön kısmında başlayan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


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