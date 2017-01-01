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YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
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Gölhisar'da trafik kazası: 4 ölü

02 Mayıs 2017 Salı, 11:21

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, anne ve baba ile ikiz bebekleri öldü.

Burdur'un Çavdır ilçesinden Gölhisar ilçesine giden, veteriner hekim Süleyman Özgür Mut (38) idaresindeki 32 FV 744 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yamadı Köprüsü'nden sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü Süleyman Özgür Mut, öğretmen eşi Nurbanu Çobaner Mut (37), bir yaşındaki ikiz çocukları Uras ve Elis Mut hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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