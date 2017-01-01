Gölhisar'da trafik kazası: 4 ölü

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, anne ve baba ile ikiz bebekleri öldü.
Burdur'un Çavdır ilçesinden Gölhisar ilçesine giden, veteriner hekim Süleyman Özgür Mut (38) idaresindeki 32 FV 744 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yamadı Köprüsü'nden sulama kanalına düştü.
Kazada, sürücü Süleyman Özgür Mut, öğretmen eşi Nurbanu Çobaner Mut (37), bir yaşındaki ikiz çocukları Uras ve Elis Mut hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.