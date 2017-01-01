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GÜNCELLEME - Tunceli'de el yapımı patlayıcı imha edildi

02 Mayıs 2017 Salı, 15:48
GÜNCELLEME - Tunceli'de el yapımı patlayıcı imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi.

Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, PKK'lı teröristlerce Kandolar Mahallesi Efkar Tepesi Mercan baraj kum yoluna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit etti.

Ekipler, patlayıcının imhası için yolu çift taraflı ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanlarının, olay yerindeki incelemesinin ardından patlayıcı kontrollü imha edildi.

- Valilik açıklaması

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi merkezinde kum yolu olarak bilinen bölgede yürütülen ortak çalışmada, 2 mutfak tüpüne yerleştirilmiş 150 kilogram, kablo komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiği belirtildi.

Patlayıcının tespitinin ardından bölgeye emniyet güçleri ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildiği bildirilen açıklamada, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak bölgeye yakın yolların yaya ve araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olay yeri inceleme ekiplerince ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği üzerinde gerekli inceleme yapılmış, bu işleme müteakip Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el yapımı patlayıcı madde imha edilmiştir. İşlemin ardından bahse konu bölge araç ve yaya trafiğine açılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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