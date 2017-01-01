Boğaların nalbantı Aydın'dan

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ARTVİN (AA) - Artvin'de boğalar, yaz aylarında yoğunluk kazanan güreşlere sahipleri tarafından günlük antrenmanlarla hazırlanıyor.

Boğa sahipleri, güreşler öncesi form tutması için boğalarına günde ortalama 6 kilometre koşma ve ağır yük çekme gibi aktiviteler yaptırıyor.

Artvin'in en büyük festivali olan ve bu yıl 1-2 Temmuz'da yapılması planlanan "37'nci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali" öncesi son hazırlıklarını yapan hayvan sahipleri, fiyatları 20-50 bin lira arasında değişen boğalarının ayaklarını törpületip nal çaktırmak için Aydın'dan nalbant getirtti.

Kentte 2 gün kalacak nalbant Özcan Ersoy, özel hazırlanan mekanizma ile sabitlediği boğaların ayaklarındaki ölü kısmı törpüledikten sonra nal çakıyor.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Derneği Başkanı Erkan Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'de boğaları nallamada kullanılan mekanizmanın aynısını yaptırarak Artvin'de hizmete sunduklarını söyledi.

Hayvanların daha sağlıklı şekilde nallanması için bu makineyi yaptırdıklarını belirten Keskin, "Burası kırsal bir bölge olduğu için hayvanların ayakları daha çok tahrip oluyor. Bu tahribatı engellemek için boğaların nallanması zorunlu hale geldi. Nallama işlemini profesyonelce yaptırmak için Aydın'dan nalbant çağırdık, yılda iki kere Artvin'e geliyor." dedi.

Keskin, ölü dokuların temizlendiği törpüleme işlemi sırasında hayvanların canının yanmadığını vurgulayarak nalların antrenman sırasında boğaları taş, çivi, cam gibi maddelerden koruduğunu ifade etti.

Keskin, hayvan sahiplerinin, verdikleri hizmet sayesinde boğalarını festivallere daha sağlıklı hazırlandıklarına dikkati çekti.

Özcan Ersoy ise baba mesleği nalbantlığı 25 yıldır yaptığını dile getirerek "Atlarımız, boğalar, tosunlar nalsız olmaz. Bunlar gezdiği zaman ayak yıpranma aşamasına geçiyor, yıprandığı zaman da hayvan yürüyemez hale geliyor. Tırnak uzunsa tırnağını kesiyoruz, ona göre nalını çakıyoruz. Bu işlem yaklaşık yarım saat sürüyor." diye konuştu.

- "Boğalarımızı çocuklarımız gibi besliyor, saklıyor, yetiştiriyoruz"

Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında yapılan boğa güreşlerinde baş boğa kategorisinde 2015'te birinci, 2016'da ise ikinci olan "Aslan" adlı boğanın sahibi Kenan Köse, boğa yetiştiriciliğine gönül verdiğini aktararak "Biz boğalarımızı çocuklarımız gibi besliyor, saklıyor, yetiştiriyoruz." dedi.

Ayaklarının altının yara olmaması için boğalara nal çaktırdıklarını dile getiren Köse, "Yıl boyunca boğalarımızı, üzüm kurusu, yumurta, arpa ve farklı özel otlarla besliyoruz. Güreşlerden 3 ay önce spora başlatıyoruz. Ağırlık çalıştırıp kas yapmasını sağlıyoruz." diye konuştu.